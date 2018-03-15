Приамурье готово к досрочному этапу ЕГЭ

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В минобре Амурской области прошло совещание по вопросам готовности региона к досрочному этапу единого госэкзамена, который стартует 21 марта. На нем обсудили нормативные и процедурные вопросы проведения ЕГЭ, технологическое обеспечение, организацию видеонаблюдения и другое.

Участие в мероприятии помимо специалистов регионального минобра приняли сотрудники пунктов проведения экзамена (ППЭ), а также члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). С 21 марта по 11 апреля – а именно столько продлится досрочный этап ЕГЭ – свои знания проверят 119 человек. Экзамен будет проводиться по 11 учебным предметам, в том числе двум обязательным: по русскому языку и математике.

Для проведения ЕГЭ в досрочный период определен один пункт проведения – благовещенская школа № 13. Подготовлено 5 аудиторий, где будет вестись онлайн-видеотрансляция. За ходом экзамена будут следить 40 общественных наблюдателей, которые уже прошли специальное обучение и аккредитацию. Печать и сканирование всех контрольно-измерительных материалов будет проводиться прямо в аудитории до и после экзамена.

На совещании прозвучало, что для сдачи ЕГЭ выпускники стали выбирать все большее количество предметов. Если раньше каждый участник госиспытания записывался на один или два экзамена по выбору, то сейчас многие хотят сдавать по четыре-пять предметов.

«Самым популярным предметом по выбору традиционно остается обществознание. В этом году по России этот предмет будут сдавать 62 % участников ЕГЭ, в Амурской области – 67 %. Вторым по популярности предметом по выбору стала физика, ее выбрали 29 % школьников, что на 2 % больше, чем в прошлом году. В Амурской области этот показатель равен 31 %. Биологию планируют сдавать 25 %, что на 5 % больше, чем годом ранее (в Амурской области – 22 %), историю – 24 % (столько же и в Приамурье), химию – почти 17 % (в Амурской области – 17 %)», — привела статистические данные заместитель министра образования и науки области Лариса Закирова.

По данным областного минобра, Амурская область по качеству проведения ЕГЭ третий год подряд входит в так называемую зеленую зону. Это значит, что в регионе единый государственный экзамен проходит на высоком технологическом уровне.

В 2018 году госэкзамен как и во все предыдущие годы пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Основной этап пройдет с 28 мая по 2 июля, дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября. С полным расписание проведения ЕГЭ в Приамурье можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.