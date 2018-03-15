Под Благовещенском микроавтобус врезался в остановку: двое пострадавших

В Благовещенском районе на третьем километре автомобильной дороги между посёлком Заречный и Благовещенском микроавтобус врезался в автобусную остановку.

Это произошло утром в среду, 14 марта. По информации городского отдела ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, водитель Toyota Lite Ace во время движения не справился с управлением и допустил съезд машины с дороги.

В результате происшествия пострадали пассажиры микроавтобуса. С места аварии в больницу увезли двух человек. Они получили различные травмы.