От минус 3 до минус 15: прогноз погоды в Приамурье на 15 марта

Фото: photo.i.ua

В Амурской области 15 марта будет преимущественно ясно, местами малооблачно. По северо-востоку региона пройдет снег. Ветер дует с севера, северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13 метров в секунду.

Температура составит 3…8 градусов мороза, в отдельных районах севера – минус 10..15. В Благовещенске ясно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, его порывы достигнут 10 метров в секунду. Термометры покажут от минус 1 до минус 3 градусов, сообщает Амурский гидромецентр.

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Екатерина PL