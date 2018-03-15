Число долларовых миллионеров в РФ увеличилось на 9 тысяч: обзор прессы

Фото: kapital-rus.ru

Лондон высылает российских дипломатов; что такое ракетный зенитный комплекс «Птицелов»; жители Якутска жалуются на хорошие дороги. Ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин рассказывает, о чем пишут газеты.

Полный абзац

В «Российской газете» пишут о том, что Лондон пошел на конфронтацию с Москвой в связи с «делом Скрипаля». Сначала премьер Великобритании Мэй обвинила Россию в отравлении их шпиона, а уже вчера объявила о высылке 23 российских дипломатов. То есть налицо обострение отношений. В статье «Нервно-паралитическая реакция» говорится о том, что наша страна готова к «зеркальным ответным мерам». По-хорошему, думаю, высылать английских дипломатов из России и не стоит – всё равно ведь когда-то наступят времена потепления. Нужно просто заблокировать в посольстве канализацию. И тогда потепление наступит не когда-нибудь, а через неделю. А то и раньше.

Вам статья

Кстати, об обострении. Наши центральные газеты все больше, всё чаще пишут о новом оружии. Вот и сегодня в главной газете страны рассказывается о ракетном зенитном комплексе «Птицелов», при помощи которого десантники смогут отражать нападение с воздуха. Сначала они сами спрыгнут с парашютом, потом вслед за ними сбросят (тоже на парашюте, не просто так) описываемую установку. И не дай бог кому попытаться уничтожить наших парней с вертолетов или другой какой воздушной техники – «Птицелов» встретит врага своими ракетами на расстоянии до 10 километров.

Также в номере

Еще, вероятно, вам будет интересно прочесть о том, что жители Якутии жалуются на хорошие дороги: с их появлением в республике резко увеличилось количество ДТП с многочисленными жертвами. Пока ездили с черепашьей скоростью по ухабам, такого не случалось.

Еще рассказывается о том, что супербогатых людей в России за минувший год стало на 9 тысяч больше. К таковым относят тех, у кого состояние оценивается больше чем в 5 миллионов долларов. По темпам прироста миллионеров Россия обошла Южною Корею (плюс 23 процентов) и Тайвань (26 процентов). По мнению экспертов, это является доказательством оздоровления нашей экономики. Точнее, «их» экономики.

Ну и еще говорится о том, что судьба каждой бутылки с алкоголем будет прослежена от линии розлива до покупателя. Интересно, как это будет выглядеть в случае с самогоном? Мысли на эту тему есть, но у нас не КВН, пора и к другим газетам перейти!

Напишут же такое

Далее у нас «Аргументы неделi». Заголовок передовой статьи ставит читателя в тупик: «За кого голосовать?» Впрочем, первые строчки из этого тупика и выводят: ясно, за кого. Так что до конца вышеназванную публикацию читать не обязательно.

Главная тема еженедельника посвящена сельскому хозяйству. Точнее, не ему – здесь раскрывается вся правда-матка по поводу того, кому принадлежат миллионы гектаров земли, фермы и торговые сети. А принадлежат они иностранным оффшорным компаниям. И если вы хотите узнать, чем это чревато, прочтите двухстраничный материал «Не наша Россия».

На посошок

В «Амурской правде» рекомендую прочесть заметки бывшего корреспондента газеты, а ныне москвича (при этом неутомимого путешественника) Сергея Становкина о том, что изменилось в Благовещенске с тех пор, как он (Сергей) уехал. Ну да, это у нас взгляд несколько подзамыленный, а тут – человек, которому есть что и с чем сравнивать.

Интересно – как всё, что выходит из-под пера журналиста. Сергея порадовало то, что у нас уделено много внимания местным брендам, что азиатская кухня у нас не является экзотикой и что наши пенсионеры – это не сгорбленные старички и старушки с авоськой и тяпкой, а активные граждане.

А что огорчило… Не буду на грустной ноте заканчивать обзор. Прочтите сами.