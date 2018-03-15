В Петербурге умер режиссер фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

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Киностудия «Ленфильм» сообщила о кончине советского и российского кинорежиссера и сценариста, заслуженного деятеля искусств РФ Леонида Квинихидзе. Леонид Александрович скончался 13 марта в Санкт-Петербурге на 81 году жизни.

«Человек, обладающий несравненным талантом создавать доброе и жизнеутверждающее кино, останется в нашей памяти на века. Музыкальные фильмы, которые он создал знают и пересматривают миллионы людей. Это большая утрата для всего российского кинематографа. Ленфильмовцы скорбят вместе с родными и близкими Леонида Александровича», – говорится на сайте «Ленфильма».

Леонид Квинихидзе окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1961 году. Работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм». В 1977-1978 годах был главным режиссером и художественным руководителем Московского Государственного театра «Мюзик-холл». Затем работал на киностудии «Мосфильм», в Одесском театре музыкальной комедии, Крымском национальном музыкальном театре, в Государственном музыкальном театре «Карамболь» Санкт-Петербурга. В 2010-2011 году был главным режиссером и художественным руководителем Хабаровского краевого музыкального театра.

Леонид Александрович Квинихидзе снял такие художественные фильмы, как: «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Артистка из Грибова», «Крах инженера Гарина», «Первый посетитель», «Моабитская тетрадь», «Миссия в Кабуле», «Орех Кракатук», «31 июня», «Шляпа», «Там, где нас нет», «Друг», «Остров», «Белые ночи», «Дом», «Усадьба».