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Уроженец Амурской области уклонялся от уплаты налогов в Белоруссии

Уроженец Амурской области уклонялся от уплаты налогов в Белоруссии
Фото: moika78.ru

Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении российского бизнесмена, который обвиняется в неуплате налогов на территории Белоруссии. Уроженец Свободного Амурской области поставлял комплектующие для белорусских мясокомбинатов.

Как сообщает Sputnik со ссылкой на местную прокуратуру, следствием было установлено, что 45-летний директор фирмы-поставщика в 2014–2016 годах уклонился от уплаты налогов. В отношении уроженца Амурской области белорусскими следователями было возбуждено уголовное дело.

«Дело россиянина направлено в суд Фрунзенского района Минска», – сообщил прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК Беларусь по Минской области Дмитрий Золотарев.

По его словам, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы. К россиянину применена мера, не связанная с лишением свободы, – с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Золотарев отметил, что в отношении пособников обвиняемого, которые помогали ему уходить от уплаты налогов, также возбуждено дело, оно выделено в отдельное производство.

Следователи предварительно установили: для того чтобы уйти от налогов, бизнесмен разработал преступную схему – занижал налоговую базу, вносил в документы заведомо ложные сведения, а также использовал лжепредпринимательские структуры.

Следствие оценило ущерб бюджету Белоруссии на общую сумму почти 40 000 рублей, сообщили в прокуратуре Минской области.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    48 минут назад

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