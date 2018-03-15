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сегодня, 08:14 0

Полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений

Полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений
Фото: ТВ-21

В дежурную часть Благовещенска поступило сообщение от жительницы областного центра. Женщина 1985 года рождения сообщила, что у нее из квартиры пропали золотые украшения. Ущерб составил около 55 000 рублей.

Предварительно установлено, что потерпевшая снимает квартиру с подругой. Незадолго до пропажи ювелирных украшений к подруге в гости приезжала сестра. Гостья заметила оставленную потерпевшей в квартире сумку, а в ней ювелирные украшения и, воспользовавшись удобным моментом, забрала их. После чего реализовала в одном из ломбардов города Благовещенска, а деньги потратила на собственные нужды.

Подозреваемая – жительница Благовещенска 1985 года рождения – ранее привлекалась к уголовной ответственности. По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело. Задержанная помещена в изолятор временного содержания, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия

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