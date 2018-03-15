В Благовещенск заходит новый авиаперевозчик Royal Flight

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В летнем расписании благовещенского аэропорта появился новый авиаперевозчик. Компания Royal Flight начнет летать из областного центра Приамурья в Таиланд. Сейчас рейсы туда осуществляют две компании – «Азурэйр» и «Икар».

Как рассказали в минтрансстрое области, авиакомпания Royal Flight согласовала полеты из Благовещенска в три аэропорта Таиланда: Пхукет, Утопао, Краби. Программа полетов рассчитана с 11 апреля по 10 октября. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 757 (235 кресел).

Тем временем благовещенский аэропорт продолжает формировать летнее расписание внутренних рейсов. В областном министерстве транспорта рассказали, что аэропорт на 13 марта согласовал слоты на летний сезон со следующими авиакомпаниями: «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Якутия», «Саратовские авиалинии», «Аврора», «ИрАэро», «АзурЭйр» и «Роял флайт».

Известно, что «Сибирь» будет летать из Благовещенска в Новосибирск, «Уральские авиалинии» – в Екатеринбург и Москву, «Северный ветер» – в Москву, а «Саратовские авиалинии» – во Владивосток, Красноярск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

Пока неизвестно, будет ли заявлен в летнем расписании «Икар» (Pegas Fly). Сейчас они возят амурчан в Москву, Новосибирск и на курорты Таиланда. В местных турагентствах заявили, что официально рейсы компании продлены только до 30 марта. Между тем в минтрансе пояснили, что на выполнение полетов из аэропорта Благовещенска авиакомпании могут согласовывать слоты и после перехода на летнее расписание. Также в ведомстве рассказали, что «Икар» и «Северный ветер» взаимодействуют между собой по совместному выполнению полетов на маршруте Благовещенск – Москва – Благовещенск и взамозаменяют друг друга на этих рейсах.

В контактном центре «Икара» ответили, что информации по летнему расписанию пока нет, оно еще формируется. А «Северный ветер» только начинает открывать продажи на Дальнем Востоке. Накануне продавать билеты на рейсы этой компании начали в Хабаровске.