«Tomb Raider: Лара Крофт», «Шерлок Гномс», «Селфи из ада»: кинопремьеры недели

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На этой неделе благовещенцам покажут четыре кинопремьеры. Это мультфильм – продолжение истории Гномео и Джульетты – «Шерлок Гномс». А также приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» и два фильма в жанре ужасы – «Страна призраков» и «Селфи из ада». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.

Шерлок Гномс

Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение – теперь в огромном Лондоне. Когда герои с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота – подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только… Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.

Актеры: Эмили Блант, Джонни Депп, Джеймс МакЭвой, Майкл Кейн. Режиссер: Джон Стивенсон.

Мультфильм покажут в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов, кинокомплексе «Благовещенск», «Харбине».

Tomb Raider: Лара Крофт

Фильм, снятый о сценарию Женевы Робертсон-Дуорет, основанном на перезапуске 2013 года серии игр «Tomb Raider». Лара Крофт – весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.

Актеры: Алисия Викандер, Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс, Дэниэл Ву. Режиссер: Роар Утхауг.

Фильм можно посмотреть в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов, кинокомплексе «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине».

Страна призраков

Бэт возвращается в родные места, где много лет назад с её семьёй произошла страшная трагедия. В старом особняке её ждут мать и сестра, помешанная на призраках, чья одержимость злыми духами – не что иное, как отголосок ужасного инцидента, превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают происходить странные события, объяснить которые Бэт не в силах…

Актеры: Роб Арчер, Анджела Эшер, Эрик Атхавале, Тони Брэга. Режиссер: Паскаль Ложье.

Фильм будут показывать в ДК Профсоюзов.

Селфи из ада

Видеоблогер Джулия приезжает в гости к своей кузине Ханне и внезапно заболевает. Её странная болезнь вызывает у Ханны подозрения. После того как в ее доме происходят необъяснимые вещи, Ханна начинает искать ответы в интернете. Она находит записи в блоге Джулии и оказывается глубоко погруженной в сеть – слишком глубоко – в том месте, где ужас не знает границ.

Актеры: Элисон Уолкер, Тони Жиру, Мила Адамс, Йен Батчер. Режиссер: Эрдал Сейлан.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Полное расписание киносеансов размещено в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.