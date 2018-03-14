В день выборов благовещенцы смогут развлечься, поесть и проверить здоровье

В день выборов президента, которые состоятся в воскресенье, 18 марта, на территории Благовещенска будут работать досуговые площадки, проводиться городские акции и работать точки общественного питания. Также горожане смогут бесплатно проверить здоровье.

На 56 избирательных участках в разных районах города будут работать пункты для оказания бесплатных медицинских услуг. Горожане смогут проверить артериальное давление, уровень сахара и холестерина, сделать УЗИ, ЭКГ и пройти флюорографическое обследование. Перечень медицинских услуг и конкретные участки, где они будут предоставляться, размещены на сайте мэрии.

В шаговой доступности от всех 99 избирательных участков будут организованы пункты народного рейтингового голосования по проекту «Городская среда». Жителям столицы Приамурья предстоит определить, какую общественную территорию в рамках проекта необходимо благоустроить в первую очередь.

Также благовещенцы смогут напрямую направить свои предложения по развитию города Благовещенска главе Амурской области в рамках проекта «Обратись к губернатору напрямую». Пункты по приему открыток от горожан будут также расположены в шаговой доступности от всех избирательных участков.

На территории 20 школ в рамках акции «Здоровый ребенок, здоровая Россия» родители смогут ознакомиться с направлениями летнего отдыха детей в 2018 году. Площадки с презентацией летней оздоровительной кампании начнут свою работу с 10:00. Каждый родитель не только узнает, в какой загородный и пришкольный лагерь можно отправить ребенка эти летом, какие профильные смены будут организованы, но и сможет заключить договор на приобретение путевок, для этого нужно иметь при себе паспорт. Кроме того, в школах будут проходить игровые программы, спортивные соревнования и семейные конкурсы.

На большинстве участков будут работать точки питания: предприятия общепита представят благовещенцам продукцию собственного производства.

Кроме того, жители столицы Приамурья смогут принять участие в конкурсе «Я голосую 28». Для этого нужно сфотографироваться в фотозоне, выложить снимок в Instagram или в «ВКонтакте» с хэштегом #яголосую28 и хэштегом своего города. Все фотографии автоматически попадут на сайт яголосую28.рф. Призы получат снимки, набравшие наибольшее число голосов на сайте. Фотозоны будут размещены на 43 избирательных участках в разных районах города.

В тех учреждениях культуры, на базе которых расположены избирательные участки, горожан ждут игровые программы, розыгрыши, мастер-классы, игровые и концертные программы, творческие вечера, фотовыставки, исторические экспозиции и многое другое. К примеру, в муниципальной библиотеке «Солнечная» (ул. Пограничная, 124/3), помимо радиоконцерта и программы от АООО «Академия огня», будет организована площадка свободного обмена вещами Free Market и зона свободного книгообмена «Книжный развал», сообщает мэрия города.