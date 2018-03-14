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Благовещенцы не расстроились из-за мартовского снега

Благовещенцы не расстроились из-за мартовского снега

Снег, выпавший в Благовещенске 14 марта, принес треть декадной нормы. По данным синоптиков, снегопада в ближайшее время не будет. Тем временем корреспондент «Альфа-канала» решил узнать у прохожих на улицах, как они восприняли мартовский снег.

«14 марта непривычно видеть снег, поскольку весна, снега не ожидали сегодня. Ну, можно в снежки поиграть, погулять», – рассказали школьники.

«Утром проснулась, изумительно было, красиво. А грязь пройдет, солнце выглянет, и растает все», – поделилась женщина.

«Раньше бы выпал, еще на лыжах покатались бы. А так он полежит дня два и растает», – высказалась девушка.

«Всякая погода хороша. На меня не влияет, снежная или не снежная весна», – добавила другая горожанка.

«Весна нормальная, хорошая. Снег нравится. По истечении времени что-то меняется, что-то нет. Бывает снег, бывает нет снега», – сказал благовещенец.

«Хорошая весна. Вообще, я люблю снег. Можно поиграть в снежки», – поделились школьники.

«Вовремя пришел снег. Хорошо. Не холодно. У нас в Китае мы считаем, что весной надо теплее одеваться», – отметила прохожая.

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#погода

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