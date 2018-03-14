Благовещенцы не расстроились из-за мартовского снега

«14 марта непривычно видеть снег, поскольку весна, снега не ожидали сегодня. Ну, можно в снежки поиграть, погулять», – рассказали школьники.

«Утром проснулась, изумительно было, красиво. А грязь пройдет, солнце выглянет, и растает все», – поделилась женщина.

«Раньше бы выпал, еще на лыжах покатались бы. А так он полежит дня два и растает», – высказалась девушка.

«Всякая погода хороша. На меня не влияет, снежная или не снежная весна», – добавила другая горожанка.

«Весна нормальная, хорошая. Снег нравится. По истечении времени что-то меняется, что-то нет. Бывает снег, бывает нет снега», – сказал благовещенец.

«Хорошая весна. Вообще, я люблю снег. Можно поиграть в снежки», – поделились школьники.

«Вовремя пришел снег. Хорошо. Не холодно. У нас в Китае мы считаем, что весной надо теплее одеваться», – отметила прохожая.