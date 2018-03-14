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Амурские осужденные начали посадки овощей в теплицах

Амурские осужденные начали посадки овощей в теплицах

В тепличных хозяйствах УФСИН России по Амурской области началась подготовка к посевной. Перед высадкой овощей и рассады осужденные просеивают и удобряют почву. В теплице ИК-2 уже высадили баклажаны и перец.

Собственные теплицы есть практически во всех учреждениях УФСИН, в том числе круглогодичные. В тепличных хозяйствах осужденные ежегодно выращивают рассаду, предназначенную для колоний: помидоры, огурцы, капусту, перец, баклажаны и зелень.

Благодаря тепличному хозяйству учреждения УФСИН полностью обеспечивают свои потребности в свежих овощах и соленьях для питания. Кроме того, излишки полученного урожая реализовываются населению, а также консервируются на хранение, сообщает пресс-служба амурского УФСИН.

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#природа #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Какие баклажанчики!) Чудо!

    Интересно, а что из "синеньких" готовят сидельцам? Неужто жульен?

  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    Собственные Каменоломни должны быть во всех учреждениях УФСИН,в том числе круглосуточные! Вот это будет нормальное перевоспитание уголовников...а то баклажаны им...помидорчики...

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