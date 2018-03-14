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Благовещенец украл букет цветов из магазина (видео)

Благовещенец украл букет цветов из магазина (видео)

В дежурную часть Благовещенска поступило сообщение от местного бизнесмена, который рассказал, что неизвестный мужчина похитил букет цветов из его магазина. Предварительно установлено, что злоумышленник зашел в цветочный салон, забрал цветы и скрылся.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и в ходе оперативно-розыскных мероприятий при отработке улиц и дворов домов задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель областного центра 1976 года рождения.

Сотрудники полиции установили, что мужчина причастен ещё к одному аналогичному грабежу – из продуктового магазина он открыто похитил две бутылки алкоголя.

По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В настоящий момент полицейские проверяют его на причастность к совершению других подобных преступлений, сообщает областное управление МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Романтичный алкаш-нищеброд?

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    По-любому к девушке шёл

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