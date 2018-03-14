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14марта
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сегодня, 18:04 0

К посевной в Приамурье готовы более 7 500 сельхозмашин

К посевной в Приамурье готовы более 7 500 сельхозмашин
Фото: amurobl.ru

В посевную кампанию на амурские поля выйдут 3 500 тракторов, 1 600 сеялок и посевных комплексов, 2 500 почвообрабатывающих машин и другая сельхозтехника. Их площадь, в сравнении с 2017 годом, вырастет на 10 тысяч гектаров.

В среду, 27 марта, в Тамбовке прошло заседание совета по вопросам развития агропромышленного комплекса Амурской области, на котором обсудили вопросы весенних полевых работ.

Открывая заседание, губернатор Амурской области Александр Козлов наградил благодарственными письмами лучших работников сельхозпредприятий области.

В 2018 году по прогнозам посевная площадь составит порядка 1 270 тысяч гектаров, что превысит уровень 2017 года на 10 000 гектаров. Под посев засыпано 54 тысячи тонн семян зерновых (108 % от потребности) и 101 тысяча тонн семян сои (101 %).

«В целом ситуация, складывающаяся накануне посевной с материально-технического обеспечением, наличием семян и ремонтом техники, позволяет при нормальных погодных условиях проведение весенних полевых работ в приемлемые агротехнические сроки, с хорошим качеством и в запланированные сроки», – рассказал замминистра сельского хозяйства Амурской области Владимир Гутник.

Александр Козлов отметил, что существуют вопросы, на которые стоит обратить особое внимание. Это работа с банками, которые выдают сельхозтоваропроизводителям краткосрочные кредиты, а также вопросы финансирования из федеральных источников и областного бюджета для поддержки амурских предприятий, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Для Приамурья важно увеличение экспорта сельхозпродукции, в частности, и на рынки АТР. Мы уже получили разрешение на поставки пшеницы, но нужно обратить внимание на качество продукции. Его нужно повышать», – отметил Александр Козлов.

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#губернатор #сельское хозяйство #экономика

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