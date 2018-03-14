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Музеи Приамурья объединились в союз

Музеи Приамурья объединились в союз

В среду, 14 марта, 96 делегатов первого съезда музеев Амурской области приняли решение создать областной союз музеев. Возглавила его директор Поярковского районного краеведческого музея Елена Леонова.

Согласно принятому уставу, новый союз – это добровольное объединение музейных организаций всех форм собственности. Он создан с целью укрепления сотрудничества и организации эффективной системы взаимодействия между музеями области, методического обеспечения их деятельности, реализации совместных проектов, направленных на сохранение, изучение и популяризацию историко-культурного наследия Амурской области.

Также было сформировано правление союза. В него вошли: директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова; генеральный директор Дальневосточного аэрокосмического музея Владимир Косьяненко; руководитель Мазановского районного краеведческого объединения «Подвиг» Андрей Савченко; заведующий музеем пожарной охраны Дмитрий Беломестнов; замдиректора школы № 15 Благовещенска Анна Долженкова; заведующая палеонтологическим музеем Ольга Сошинина.

После принятия резолюции и закрытия первого съезда музеев Амурской области в фойе областного краеведческого музея открылась фотовыставка «Общероссийский народный фронт в моем регионе», сообщает областное министерство культуры.

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#культура

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