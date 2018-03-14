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сегодня, 17:14 0

Благовещенке нужна резус-отрицательная кровь первой группы

Благовещенке нужна резус-отрицательная кровь первой группы
Фото: www.shram.kiev.ua

В Благовещенске родные и близкие больной девушки обращаются за помощью к неравнодушным. Молодой горожанке, проходящей химиотерапию, нужна кровь первой отрицательной группы.

У 21-летней Елены диагностирована острая лейкемия. В настоящее время девушка проходит курс химиотерапии. Регулярная интенсивная терапия временно угнетает нормальное кроветворение. Пациенту необходимы переливания донорской крови.

«Кровь требуется постоянно. Все осложняется тем, что на станции переливания принимают доноров только с регистрацией по месту жительства в Благовещенске. К сожалению, это уменьшает шансы на получение достаточного количества крови», – отмечает родственница Елены.

Благовещенцев с первой отрицательной группой крови просят помочь девушке выздороветь.

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#здоровье

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