В Приамурье суд лишил одинокую пенсионерку права на землю

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«Муж Александры Константиновны Петуховой умер в 2002 году, в течение полугода родственники должны оформлять у нотариуса право на наследство. Есть решение Михайловского районного суда от 13 марта 2014 года о признании доли невостребованной, а свидетельство о праве на наследство выдано 26 апреля 2014 года. Выдал это свидетельство нотариус. Не знаю, как так получилось, видимо, нотариус не сделал запрос в суд», – прокомментировала Елена Хайбрахманова, глава Михайловского сельсовета.

По словам главы, с 2011 года велась планомерная работа о признании долей умерших или уехавших жителей невостребованными. За это время родственники, которые имели свидетельства о праве собственности, могли обратиться в администрацию и оформить участки на себя. По словам чиновников, они соблюли все законы. В областной газете дважды публиковали списки тех, кто умер или уехал, проводили собрания, людей оповещали объявлениями. Затем поселковая администрация обратилась в суд, чтобы вернуть невостребованные земли в собственность сельсовета. Эти участки затем продавали. Тот пай, что принадлежал Юрию Петухову – мужу пенсионерки Александры Петуховой – купил местный фермер Иван Раскевич.

С точки зрения закона придраться не к чему, сообщили в поселковой администрации. Но обещали, что постараются помочь Александре Константиновне. После смерти мужа женщина осталась одна – родственников у бывшей воспитанницы детдома нет. Весь ее доход – это пенсия 12 тысяч и доплата за статус «Дитя войны» – 720 рублей. По словам пенсионерки, большая часть средств уходит на покупку топлива, чтобы прогреть ветхий дом.

Женщина переживает, что у нее нет возможности накопить деньги на похороны. На них она планировала отложить деньги, вырученные от продажи земли, – сейчас за такой пай платят 50 тысяч рублей. Но, как выяснилось, сделать это она теперь не сможет по закону, так как участок ей не принадлежит.

«Я знаю, что она одинокая, и в свое время я предлагала ей оформиться в интернат, но она не захотела. Ей помогает молодая женщина уже не первый год. Даже если она будет судиться за этот участок, суд на ее сторону не встанет. Но я побеседую с Иваном Николаевичем (Раскевичем) по-человечески, чтобы как-то выйти из этой ситуации, в первую очередь, безболезненно для нее. Женщина пожилая и реагирует на это остро, как в этом возрасте. Я попытаюсь его убедить, чтобы деньги он выплатил», – рассказала Елена Хайбрахманова.

Глава сельсовета также пообещала, что пенсионерке помогут оформить документы на получение единовременной социальной помощи в размере от 3 до 5 тысяч рублей – она выдается раз в год. Но в соцзащите будут решать, может ли Александра Петухова претендовать на эту выплату, исходя из ее дохода.

Кроме того, одинокой 75-летней женщине попробуют найти социального работника, который будет приезжать несколько раз в неделю и оказывать необходимую помощь. А также посмотрят, можно ли помочь сельчанке оформить на нее дом, в котором она живет. Это нужно, чтобы Александра Константиновна могла получить субсидию.