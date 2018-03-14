Амурчане стали чаще мешать работе железнодорожного транспорта

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Забайкальская железная дорога отмечает, что в Амурской области участились случаи постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Амурчанам напоминают, что это влечет за собой ответственность, в том числе уголовную.

В январе-феврале 2018 года на полигоне обслуживания Забайкальской железной дороги в Приамурье было зафиксировано 23 случая постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Это на 28 % выше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Амурчане похищают имущество, разоборудовают устройства железнодорожной инфраструктуры, создают помехи движению поездов и кладут на пути посторонние предметы. Ущерб от незаконного вмешательства в работу Забайкальской магистрали составил 242 тысячи рублей.

Региональным центром безопасности ЗабЖД и органами внутренних дел на транспорте было предотвращено 9 случаев хищения имущества на сумму более 115,4 тысячи рублей. За противоправные действия полиция задержала 12 человек. Возбуждено 7 уголовных дел.

Амурчанам напоминают, что нарушители могут быть привлечены к административной (например, по статье 11.1 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене») и уголовной (например, по статье 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») ответственности.