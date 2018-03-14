Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:57 0

Амурчане стали чаще мешать работе железнодорожного транспорта

Амурчане стали чаще мешать работе железнодорожного транспорта
Фото: in-news.ru

Забайкальская железная дорога отмечает, что в Амурской области участились случаи постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Амурчанам напоминают, что это влечет за собой ответственность, в том числе уголовную.

В январе-феврале 2018 года на полигоне обслуживания Забайкальской железной дороги в Приамурье было зафиксировано 23 случая постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Это на 28 % выше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Амурчане похищают имущество, разоборудовают устройства железнодорожной инфраструктуры, создают помехи движению поездов и кладут на пути посторонние предметы. Ущерб от незаконного вмешательства в работу Забайкальской магистрали составил 242 тысячи рублей.

Региональным центром безопасности ЗабЖД и органами внутренних дел на транспорте было предотвращено 9 случаев хищения имущества на сумму более 115,4 тысячи рублей. За противоправные действия полиция задержала 12 человек. Возбуждено 7 уголовных дел.

Амурчанам напоминают, что нарушители могут быть привлечены к административной (например, по статье 11.1 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене») и уголовной (например, по статье 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») ответственности.

Просмотров всего: 226

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Авиарейсы из Благовещенска в Хабаровск могут отменить

сегодня, 17:04
Экономика

Авиакомпания «Икар» может отказаться от регулярных рейсов в Благовещенск
Общество

В Приамурье готовятся к летней навигации на реках

Происшествия 6

В Благовещенске сняли на видео странный и опасный маневр автомобиля