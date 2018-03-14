В Мазановском районе выявили свалку на сельскохозяйственных землях

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Управление Россельхознадзора по Амурской области провело проверку соблюдения законодательства в Мазановском районе. Были выявлены нарушения: обнаружена свалка отходов на земельном участке, предназначенном для ведения сельского хозяйства.

Захламлению подвергся участок, расположенный в 400 метрах юго-восточнее села Красноярово. Собственник земли – администрация Краснояровского сельсовета – допустил там свалку отходов.

Администрацию привлекли к административной ответственности. Было выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.

Ведомство напоминает, что в результате захламления земель происходит загрязнение почвы опасными веществами, токсичными элементами и тяжелыми металлами. «Земли сельскохозяйственного назначения, захламленные отходами производства и потребления, выпадают из оборота и становятся непригодными для их использования по прямому назначению», – пишет пресс-служба управления.