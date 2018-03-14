Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость
сегодня, 16:19 0

В Мазановском районе выявили свалку на сельскохозяйственных землях

В Мазановском районе выявили свалку на сельскохозяйственных землях
Фото: rsnamur.ru

Управление Россельхознадзора по Амурской области провело проверку соблюдения законодательства в Мазановском районе. Были выявлены нарушения: обнаружена свалка отходов на земельном участке, предназначенном для ведения сельского хозяйства.

Захламлению подвергся участок, расположенный в 400 метрах юго-восточнее села Красноярово. Собственник земли – администрация Краснояровского сельсовета – допустил там свалку отходов.

Администрацию привлекли к административной ответственности. Было выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.

Ведомство напоминает, что в результате захламления земель происходит загрязнение почвы опасными веществами, токсичными элементами и тяжелыми металлами. «Земли сельскохозяйственного назначения, захламленные отходами производства и потребления, выпадают из оборота и становятся непригодными для их использования по прямому назначению», – пишет пресс-служба управления.

Просмотров всего: 25

#сельское хозяйство

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 11

Из Приамурья в Китай мёда стали вывозить в разы меньше

Общество

В Приамурье на проведение сезонных сельхозработ направили свыше миллиарда рублей

Экономика 2

Уникальный склад для хранения удобрений построили в Приамурье
Экономика 13

Первые компании Приамурья получили разрешение на экспорт пшеницы в Китай