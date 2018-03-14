Авиарейсы из Благовещенска в Хабаровск могут отменить

Фото: aviaseller.su

В редакцию Амур.инфо обратился один из читателей, рассказавший, что с 20 марта регулярный авиарейс из Благовещенска в Хабаровск будет отменен. Официально подтвердить эту информацию не удалось, но в расписании на летний период перелеты по этому маршруту не значатся.

«Теперь добраться до Хабаровска можно будет только поездом – это 13,5 часов против 1,2 часа на самолете. В авиакомпании никаких комментариев в чате поддержки на сайте не дали», – сказала благовещенка.

Авиарейсы в Хабаровск из Благовещенска в настоящее выполняет одна компания – «Аврора». Как пояснили в благовещенском аэропорту, пока нет точной информации об отмене полетов. «Авиакомпания "Аврора" согласовала слоты на летний период по маршрутам из Благовещенска в Южно-Сахалинск и Владивосток. По выполнению полетов из Благовещенска в Хабаровск еще ведутся переговоры с перевозчиком», – рассказал генеральный директор ГУП АО «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.