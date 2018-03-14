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сегодня, 17:04 3

Авиарейсы из Благовещенска в Хабаровск могут отменить

Авиарейсы из Благовещенска в Хабаровск могут отменить
Фото: aviaseller.su

В редакцию Амур.инфо обратился один из читателей, рассказавший, что с 20 марта регулярный авиарейс из Благовещенска в Хабаровск будет отменен. Официально подтвердить эту информацию не удалось, но в расписании на летний период перелеты по этому маршруту не значатся.

«Теперь добраться до Хабаровска можно будет только поездом – это 13,5 часов против 1,2 часа на самолете. В авиакомпании никаких комментариев в чате поддержки на сайте не дали», – сказала благовещенка.

Авиарейсы в Хабаровск из Благовещенска в настоящее выполняет одна компания – «Аврора». Как пояснили в благовещенском аэропорту, пока нет точной информации об отмене полетов. «Авиакомпания "Аврора" согласовала слоты на летний период по маршрутам из Благовещенска в Южно-Сахалинск и Владивосток. По выполнению полетов из Благовещенска в Хабаровск еще ведутся переговоры с перевозчиком», – рассказал генеральный директор ГУП АО «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

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#транспорт

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    А чё, нормально.

    Нафиг на ДВ транспортное сообщение.

    Вот из Москвы в Иваново запустить экспресс это тема.

    Там же люди живут, а на ДВ отребье.

    Кстати на то экспресс льготы как у нас до 21 и пенсионерам 50%, да только не раз в год как для жителей ДВ, а постоянно. С учётом частоты сообщения льготу можно получать не раз в год, а два раза в сутки.

    Т.ч. Есть россияне первого сорта и третьего.

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    56 минут назад

    и поезд Благовещенск-Хабаровск осталось отменить и все будет хорошо ))

  • Ксаныч

    Ксаныч
    18 минут назад

    Авио сообщение до Москвы и вообще в заподном направлении отменить, а то все разбегутся. Если что, то только на гужевой повозке.

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