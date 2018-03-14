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Авиакомпания «Икар» может отказаться от регулярных рейсов в Благовещенск

Авиакомпания «Икар» может отказаться от регулярных рейсов в Благовещенск

По неофициальной информации, самолеты авиакомпании Pegas Fly («Икар») возможно больше не будут летать в Благовещенск. Сейчас они возят амурчан в Москву, Новосибирск и на курорты Таиланда. Однако в местных турагентствах заявили, что официально рейсы этой авиакомпании продлены только до 30 марта.

В областном министерстве транспорта не пояснили, отказывается ли Pegas Fly от благовещенского направления. Но рассказали, что благовещенский аэропорт согласовал слоты на летний сезон только со следующими авиакомпаниями: «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Якутия», «Саратовские авиалинии», «Аврора», «ИрАэро», «АзурЭйр» и «Роял флайт». Среди них новый перевозчик – только «Роял флайт». Он будет возить туристов в Таиланд.

На сайте аэропорта летнее расписание еще формируется . Известно, что «Сибирь» будет летать из Благовещенска в Новосибирск, «Уральские авиалинии» – в Екатеринбург и Москву, «Северный ветер» – в Москву, а «Саратовские авиалинии» – во Владивосток, Красноярск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

В минтрансе дополнили, что на выполнение полетов из аэропорта Благовещенска авиакомпании могут согласовывать слоты и после перехода на летнее расписание. Намерения руководства авиакомпании Pegas Fly в министерстве неизвестны.

Редакция ИА «Амур.инфо» направила запрос в авиакомпанию. В контактном центре Pegas Fly ответили: «Информации по летнему расписанию пока нет».

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#происшествия #транспорт

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