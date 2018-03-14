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сегодня, 15:43 0

Амурские власти не дадут расти ценам на уголь

Амурские власти не дадут расти ценам на уголь
Фото: www.farpost.ru

Глав амурских муниципалитетов обязали регулярно получать актуальную информацию о ценах на уголь. Это необходимо для постоянного мониторинга стоимости топлива.

О завышенной цене угля губернатора рассказал житель Тамбовского района. После проверок в 2016–2017 годах предприятие, нарушившее правило, оштрафовали на 100 тысяч рублей. В 2018 году контролирующие органы выписали предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере ценообразования в отношении трёх компаний.

На селекторном совещании, которое провел губернатор, отметили, что нередко финансовые документы о продаже топлива населению заполняются таким образом, что потом сложно доказать факт завышенных цен. По словам Александра Козлова, на это должны обратить внимание налоговые органы и дать свои директивы.

Руководитель областного управления государственного регулирования цен и тарифов Ольга Личман отметила, что в управление для установления цен на топливо обратились субъекты розничной торговли только из четырех муниципалитетов. По остальным муниципальным образованиям установлены цены, исходя из имеющихся у управления данных.

«Это хорошо, что такие инициативные граждане есть в Тамбовском районе, здесь вскрылась проблема. Но я не исключаю, что в других районах есть такие же проблемы, но мы о них не знаем. Люди о них просто не говорят, поэтому мы должны иметь актуальную информацию по ценам на уголь во всех муниципалитетах», – отметил губернатор.

Главы районов и городов должны подать обновленные данные. Мониторинг цен будут вести на постоянной основе. А данные о ценах на уголь для граждан станут рассматриваться раз в две недели на совещаниях, посвященных прохождению отопительного периода на территории области.

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#ЖКХ #областная власть

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