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сегодня, 15:33 0

В Райчихинске подростки попались на краже в магазине (видео)

В Райчихинске подростки попались на краже в магазине (видео)

На днях в одном из магазинов Райчихинска произошла кража. К ней оказались причастны две несовершеннолетние девушки. Действия подростков удалось снять на видео.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, заявление по факту кражи из магазина поступило 9 марта. Добычей девушек стали щипцы для волос. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Видео: vk.com/rai_podslushano

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#криминал #происшествия #Райчихинск

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