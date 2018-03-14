В Райчихинске подростки попались на краже в магазине (видео)
На днях в одном из магазинов Райчихинска произошла кража. К ней оказались причастны две несовершеннолетние девушки. Действия подростков удалось снять на видео.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, заявление по факту кражи из магазина поступило 9 марта. Добычей девушек стали щипцы для волос. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
Видео: vk.com/rai_podslushano
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