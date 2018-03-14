АмГУ выиграл всероссийский грант на обучение танцам воспитанников детдома

Комиссия Федерального агентства по делам молодежи подвела итоги всероссийского конкурса проектов среди молодежных коллективов. Всего заявки подали 3 190 объединений из 83 субъектов страны. Но допущены к конкурсу оказались 2 611 коллективов, в том числе из АмГУ.

Изучением каждого конкурсного проекта были заняты по три федеральных эксперта. Свою оценку они давали в режиме онлайн на платформе системы АИС «Молодежь России». Специалисты выбирали, какие из социальных проектов достойны грантов в виде субсидии.

В итоге победителями конкурса стало 201 объединение с общим охватом 1 547 человек. Одним из них оказалась танцевальная студия SPLASH из Амурского госуниверситета. На конкурс она представила проект «Творчество без границ», который предусматривает занятия хореографией с воспитанниками детского дома в Садовом. На реализацию проекта амурчане получили 600 000 рублей.

«Ребята из детского дома сами очень хотели стать участниками проекта, ведь они желают заниматься танцами, но не имеют такой возможности. После старта проекта детей начнут привозить к нам на занятия в АмГУ. Кроме того, для них запланирован совместный со студентами выезд в санаторий на 2-3 дня. Танцоры постараются погрузить ребят одновременно и в творческую, и в студенческую среду, проведут мастер-классы», – рассказала начальник управления воспитательной и внеучебной работы АмГУ Оксана Ащеулова.