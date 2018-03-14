Весной в Амурской области наводнение не ожидают

Весной 2018 года в Амурской области ожидают спокойный паводок. Такие прогнозы делают специалисты. Запасы снега в этом году минимальные, они вряд ли существенно повлияют на уровень рек.

В прошлые годы на наводнения влиял Амур в Читинской области, так как именно оттуда подпитывается водный массив реки. В этом году таких опасений нет.

«Запасы снега – минимальные, запас воды в Зейском водохранилище – 80 % полного объема, в Бурейском – 60 %. Весенний паводок, который пойдет с Зеи, аккумулирует эти объемы воды», – объяснил государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьёв.

В соседних регионах, реки которых подпитывают Амур и Зею, запасы снега также минимальны, поэтому специалисты не прогнозируют серьезный паводок, сообщает информационная служба «Дом радио».