В Приамурье готовятся к летней навигации на реках

В Амурской области стартовала подготовка к летней навигации. Уже приняты соответствующие регламенты, внесены изменения в КоАП РФ. В частности, увеличены в два раза штрафы за использование неисправных плавсредств – с 1,5 до 3 тысяч рублей.

Это же касается судов, не прошедших техосвидельствования или не предъявленных для освидетельствования после ремонта. Сейчас началась регистрация маломерных судов. Идет формирование учебных групп по подготовке судоводителей, а в апреле и мае составят график приема экзамена на право управления, рассказал главный госинспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев.

«За последние три года количество обучающихся и сдающих экзамены на право управления маломерными судами остается на одинаковом уровне. В связи с тем, что много судоводителей сейчас предпочитают брать маленькие плавсредства, так скажем, массой до 200 килограммов и мощностью двигателей до 10 лошадиных сил, на которые не требуются регистрационные документы и удостоверение на право управления маломерным судном», – сообщил Иван Воробьев службе информации «Эха Москвы в Благовещенске».

На сегодня в Приамурье зарегистрировано около 11 тысяч маломерных судов, а судоводителей – свыше 13 тысяч.