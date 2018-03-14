В Свободном выступили представители «Московского театра поэтов»

13 марта в Свободном выступил поэт, актер, руководитель «Московского театра поэтов» Влад Маленко вместе с коллегами Александром Антиповым и Сергеем Летовым. Местная публика услышала патриотические стихи и злободневные басни, а также живую музыку.

Творческая встреча прошла в детской школе искусств. Зрителям пришлись по вкусу стихотворения, прочитанные поэтами Владом Маленко и Александром Антиповым. Это были патриотические стихотворения, в числе которых «Нас не нужно жалеть» Семена Гудзенко и другие.

Руководитель «Московского театра поэтов» также порадовал публику баснями собственного сочинения, а его коллега Сергей Летов – музыкальной композицией, исполненной на электронном саксофоне.

Перед этим вместе с начальником отдела культуры гости осмотрели бывший Дворец культуры железнодорожников.

«Дворец культуры железнодорожников – это настоящий памятник культуры. Смотря на него, сразу вспоминаешь фильм "Карнавальная ночь". Здесь есть душа! И очень интересная атмосфера. Если бы здесь побывал Давид Львович Боровский (советский сценограф – Прим.ред.), он точно придумал бы здесь какую-то новую сценографию. В Москве такого уже не увидишь, – поделился впечатлениями Влад Маленко. – Самое главное, конечно, сохранить это здание. Его действительно можно считать памятником культуры».

С тем, что здание Дворца культуры железнодорожников необходимо сохранить и восстановить, согласен и глава города Юрий Романов.

«Неправильно было бы сносить здание и на его месте строить новое. Если бы это произошло, то вряд ли бы новый Дом культуры мог бы соперничать в уникальности со старым зданием, – считает глава города Юрий Романов. – У нас есть горький опыт, когда не удалось сохранить дом офицеров, так как Министерство обороны его долго передавало в муниципальную собственность, и за это время там случилось несколько пожаров. В итоге экспертиза показала, что восстановить здание невозможно».

В администрации Свободного сообщили, что на сегодняшний день со стопроцентной уверенностью можно сказать, что ДК железнодорожника не постигнет эта участь, поскольку после передачи его на баланс города, там уже был проведен косметический ремонт своими силами. Реконструкция объекта также запланирована в рамках плана социально-экономического развития города до 2025 года.