Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:32 2

В Амурской области суд вынес приговор двум бомжам-убийцам

В Амурской области суд вынес приговор двум бомжам-убийцам
Фото: vchemraznica.ru

Амурский областной суд вынес приговор мужчинам 1988 и 1973 годов рождения. Оба признаны виновными в совершении убийства общего знакомого.

27 марта 2017 года подсудимые вместе с другими бездомными коротали вечер в подвале одного из благовещенских домов. Распитие спиртного закончилось ссорой. Один из мужчин стал оскорблять присутствовавших и обвинил собутыльника в краже – не только мобильного телефона, но и бутыльков со спиртосодержащей жидкостью.

Двое мужчин, вооружившись ножами, набросились на жертву. От многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался. Тело погибшего отвезли с места происшествия и спрятали в заброшенном доме.

Суд признал обвиняемых виновными в совершении преступления и назначил одному из них наказание в виде 13 лет лишения свободы, второму – 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 768

#криминал #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • full

    full
    1 час назад

    Ну вот, есть теперь, где жить...

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 час назад

    Мобильным телефоном ксиоми был?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Райчихинске подростки попались на краже в магазине (видео)
Происшествия 1

В Белогорске задержали подозреваемого в разбойном нападении на супермаркет
Происшествия 3

Алиментщицу в Зейском районе будут судить за оскорбление пристава
Происшествия 3

Шестеро амурчан предстанут перед судом за подставные ДТП