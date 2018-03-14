В Амурской области суд вынес приговор двум бомжам-убийцам

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27 марта 2017 года подсудимые вместе с другими бездомными коротали вечер в подвале одного из благовещенских домов. Распитие спиртного закончилось ссорой. Один из мужчин стал оскорблять присутствовавших и обвинил собутыльника в краже – не только мобильного телефона, но и бутыльков со спиртосодержащей жидкостью.

Двое мужчин, вооружившись ножами, набросились на жертву. От многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался. Тело погибшего отвезли с места происшествия и спрятали в заброшенном доме.

Суд признал обвиняемых виновными в совершении преступления и назначил одному из них наказание в виде 13 лет лишения свободы, второму – 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.