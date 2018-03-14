Благовещенские барберы прославились на весь мир (видео)

Фото: instagram.com

Мастер благовещенского барбершопа Елизавета Сударкина прославилась на весь мир, благодаря публикации в Инстаграме. Фото девушки выложили в социальной сети известного среди барберов паблика. Елизавета стала первым мастером из России, чье фото там опубликовали.

«Зашла в Инстаграм, пришло сообщение, что меня опубликовали. Я была в шоке, потому что туда совершенно нереально попасть. Хотя об этом, наверное, мечтает каждый барбер. Там публикуют все лучшие работы со всего мира и лучших мастеров. После публикации директ у меня просто взорвался. Посадили мне телефон за полчаса буквально. Много было сообщений и от наших известных барберов России, и из Эквадора, Калифорнии, Нью-Йорка, Испании – это только те, что я успела прочитать. Писали: "Ты лучше всех!"» – поделилась эмоциями Елизавета Сударкина.

Фото девушки опубликовано на странице, которую ведут семь известных барберов мира. Появиться в паблике очень престижно и вместе с тем непросто, рассказал Виктор Тельных, генеральный директор барбершопа, в котором Елизавета работает. Засветиться благовещенке удалось в начале декабря 2017 года на мастер-классах самого известного барбера Великобритании. Мероприятие такого уровня, по словам Виктора, проходило в Москве впервые, и попали туда всего 10 мастеров со всей страны, двое из которых – из благовещенского заведения. Лондонский специалист не только сам рассказывал и показывал, как надо работать, но и оценивал умения участников. В итоге первое и второе места заняли благовещенцы. Лучшей стала именно Елизавета Сударкина.

И вот несколько месяцев спустя – в марте 2018 года – ее фото с того мастер-класса появилось в известном во всем мире барберном паблике. Виктор Тельных считает, что мастера отметили за традиционный, еще с 50-х годов, подход к делу.

«Этот британец был в шоке, что мы работаем именно по традициям барберинга. Поэтому нас и выставили, что в России мы одни такие. Мы по традиционной технологии обрабатываем бороду: сначала машинкой, потом ножницам, потом распариваем маслами, бреем специальными кремами и лосьонами, потом опять распариваем. Когда понимающие в этом мастера смотрят, они говорят: уже давно такого нет – все либо на скорую руку делают, либо поменяли профиль, а мы делаем по стариночке, – рассказал Виктор Тельных. – Сейчас все в России в шоке, потому что на этот сайт тяжело попасть любому барберу. Они фотографируют работы, посылают, а там выбирают, что ставить. В итоге из России мы попали самыми первыми. Звонит крутой чувак из Москвы с миллионом подписчиков и говорит: "Виктор, как так? Вы творите чудеса. Я уже три года пытаюсь это сделать. Приезжайте в Москву, будем знакомиться". То есть люди были в шоке, что мы не понять откуда, а добились такого результата».

2 апреля команда благовещенского барбершопа собирается в Москву на всемирный съезд барберов. Туда приедут семь известных мастеров мира. И благовещенцам в качестве награды удастся пообщаться с ними. Кроме того, благовещенское заведение собирается стать дальневосточным представителем их паблика.

Барбершоп – это заведение, где клиенты – только мужчины. Им предлагают стрижки и уход за бородой. Мужская стрижка стоит 1 000 рублей, уход за растительностью на лице – 600 рублей.

Фото: instagram.com