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сегодня, 14:21 0

От минус 5 до минус 19 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 15 марта

От минус 5 до минус 19 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 15 марта
Фото: Shutterstock

В Приамурье 15 марта ночью ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет слабый снег. Днем будет преимущественно солнечно, без осадков.

Северо-западный ветер подует со скоростью 2-7, усиливаясь ночью до 10-15 метров в секунду, днем – до 12-17 метров в секунду.

Температура в ночные часы по северу составит минус 18…23 градусов , местами – минус 25…30, по югу – минус 15…20, местами при прояснении температура понизится до минус 25. Днем термометры покажут 5…10 градусов мороза, местами – минус 14…19.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, днем – ясно, без осадков. Северо-западный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем – до 8-13 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 15…17 градусов, днем столбики термометров остановятся на отметках 5…7 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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