В Белогорске задержали подозреваемого в разбойном нападении на супермаркет

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В Белогорске задержали подозреваемого в краже денег. Полицейские раскрыли разбойное нападение на продуктовый супермаркет, которое произошло в Хабаровске. 34-летний мужчина незаконно разжился суммой порядка 180 тысяч рублей.

Установлено, что мужчина работал в магазине охранником. В ночное время он по радиостанции вызвал сотрудницу супермаркета в комнату администратора для решения рабочего вопроса. Когда женщина спустилась в подвальное помещение, мужчина неожиданно набросился на нее и, угрожая отверткой, потребовал открыть сейф. Работница торгового зала попыталась оказать сопротивление, но налетчик связал ее и заклеил ей рот скотчем. Затем злоумышленник похил из сейфа около 180 тысяч рублей и выехал за пределы Хабаровска.

Мужчину удалось задержать по горячим следам в Белогорске: он решил скрыться в Приамурье. При досмотре у подозреваемого изъяли более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанного избрали меру пресечения – заключение под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.