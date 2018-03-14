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Умер знаменитый британский физик Стивен Хокинг

Умер знаменитый британский физик Стивен Хокинг
Фото: ya62.ru

13 марта умер Стивен Хокинг, физик-теоретик, популяризатор науки, один из основоположников квантовой космологии, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си. Ему было 76 лет.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого буду жить долгие годы», – приводит Би-Би-Си слова детей Хокинга Люси, Роберта и Тима.

Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, сделал много открытий в теории черных дыр. В 1998 году он издал научно-популярную книгу «Короткая история времени», в которой рассказывается о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн.

Способность колонизировать другие миры может спасти человечество от глобальных катастроф, связанных с дальнейшим развитием науки и технологий, считал Хокинг. В числе возможных рисков, пишут «Ведомости», он называл ядерную войну, глобальное потепление и распространение генетически модифицированных вирусов. Также ученый предупреждал об опасности искусственного интеллекта, который может перехитрить человечество.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, а спустя четыре года, когда ему было 24 года, получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета. В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание – боковой амиотрофический склероз (БАС).

В 1965 году Хокинг стал заниматься научной деятельностью, в 1970-х работал в Институте теоретической астрономии и Институте астрономии, преподавал теорию гравитации.

В 1979 году он был удостоен одной из самых престижных академических должностей — Лукасовского профессора в Кембриджском университете.

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#наука #память #происшествия

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