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сегодня, 12:32 4

В Благовещенске сняли на видео странный и опасный маневр автомобиля

В Благовещенске сняли на видео странный и опасный маневр автомобиля

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Очевидец запечатлел странный и опасный маневр, который предпринял на дороге водитель легкового автомобиля.

На кадрах видно, что машина, объехав грузовик слева, оказалась на полосе встречного движения. Дата инцидента не уточняется.

В комментариях к видео в социальных сетях пользователи предположили, что водитель легковушки передумал поворачивать, в результате чего и оказался в таком опасном положении.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 1461

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    45 минут назад

    Мастар

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    41 минута назад

    Шикарная езда.

  • EvgenZ

    EvgenZ
    37 минут назад

    Скорее всего баба за рулем, они такие. )) В феврале видел как курица выехала от ТЦ Перекресток на новотроицкое, повернула на лево еще и сигналила мешающим ей встречным.

  • ay

    ay
    32 минуты назад

    Тачку под пресс. Водилу в пешеходы.

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