В Благовещенске сняли на видео странный и опасный маневр автомобиля

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Очевидец запечатлел странный и опасный маневр, который предпринял на дороге водитель легкового автомобиля.

На кадрах видно, что машина, объехав грузовик слева, оказалась на полосе встречного движения. Дата инцидента не уточняется.

В комментариях к видео в социальных сетях пользователи предположили, что водитель легковушки передумал поворачивать, в результате чего и оказался в таком опасном положении.

Видео: instagram.com/mreporter_blg