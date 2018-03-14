Родителей приглашают на презентацию летнего отдыха детей

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18 марта в рамках акции «Здоровый ребенок, здоровая Россия» в 19 городских школах и ЦЭВе родители смогут ознакомиться с направлениями летнего отдыха детей в 2018 году. Площадки с презентациями начнут работу в 10:00.

Каждый родитель сможет узнать, например, в какой загородный и пришкольный лагерь можно отправить ребенка этим летом и какие профильные смены будут организованы. Можно будет сразу заключить договор на приобретение путевок. Для этого родитель должен иметь при себе только паспорт.

Кроме того, в День защиты детей, 1 июня, МАОУ ДО «ЦЭВД г. Благовещенска» проведет розыгрыш путевок в загородный лагерь «Огонек»: 5 путевок – на 10 дней, 5 – на 7 дней и одна путевка в пришкольный лагерь – на 10 дней. Мероприятие пройдет на площади ОКЦ.

В розыгрыше примут участие те договоры, которые оформлены на 21 день и оплачены до 28 мая 2018 года. Победителю вернут деньги за 10 или 7 дней, в зависимости от выигрыша, сообщает пресс-служба администрации города.

Подготовка к летней кампании 2018 года в Благовещенске уже началась. На оздоровительной комиссии рассказали о стоимости путевок и в какое время запланировано проведение различных смен в пришкольных и загородных лагерях.