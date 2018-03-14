Благовещенцев пугают рейдом по автомобилям, стоящим на учете в Казахстане (видео)

В социальных сетях появилось видео эвакуации легкового автомобиля Lexus. В подписи к ролику сказано, что в Благовещенске идет рейд, цель которого – выявить машины, стоящие на учете в Казахстане и Киргизии.

«В Благовещенске проходит рейд. Изымают автомобили, стоящие на учете в Казахстане и Киргизии. Как сообщают подписчики, авто забирают и не отдают», – говорится в сообщении.

Эту информацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в отделе ГИБДД по Благовещенску. Как рассказали в ведомстве, она не соответствует действительности. Случай, который запечатлен на видео, произошел в областном центре 13 марта.

«На данный автомобиль была ориентировка о том, что, возможно, он передвигается по подложным номерам. Во время патрулирования сотрудники ГИБДД остановили эту машину. У водителя изъяли свидетельство о регистрации на транспорт, так как было подозрение, что оно могло быть поддельным. На водителя составили материал по статье 12.3, часть 1-я КоАП РФ. И доставили его в отдел полиции № 1 для дальнейшего разбирательства. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку», – рассказал инспектор Алексей Богданов.

Видео: instagram.com/kriminal.blg