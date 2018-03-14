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сегодня, 12:15 3

Благовещенцев пугают рейдом по автомобилям, стоящим на учете в Казахстане (видео)

Благовещенцев пугают рейдом по автомобилям, стоящим на учете в Казахстане (видео)

В социальных сетях появилось видео эвакуации легкового автомобиля Lexus. В подписи к ролику сказано, что в Благовещенске идет рейд, цель которого – выявить машины, стоящие на учете в Казахстане и Киргизии.

«В Благовещенске проходит рейд. Изымают автомобили, стоящие на учете в Казахстане и Киргизии. Как сообщают подписчики, авто забирают и не отдают», – говорится в сообщении.

Эту информацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в отделе ГИБДД по Благовещенску. Как рассказали в ведомстве, она не соответствует действительности. Случай, который запечатлен на видео, произошел в областном центре 13 марта.

«На данный автомобиль была ориентировка о том, что, возможно, он передвигается по подложным номерам. Во время патрулирования сотрудники ГИБДД остановили эту машину. У водителя изъяли свидетельство о регистрации на транспорт, так как было подозрение, что оно могло быть поддельным. На водителя составили материал по статье 12.3, часть 1-я КоАП РФ. И доставили его в отдел полиции № 1 для дальнейшего разбирательства. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку», – рассказал инспектор Алексей Богданов.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 860

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    44 минуты назад

    Не отдают потому что установленные 90% номеров Казахстана, Киргизии, Белорусии и тд. подделка, документы фантики, а авто чаще всего распилы.

  • PAM

    PAM
    15 минут назад

    Все документы фантики, многие выдаются в ламинированном виде. Экспертиза срока давности таких документов практически невозможна. Со сменой режима придет новый налоговый кодекс, отменять пошлины на ввоз. Нормальный автомобиль 2 литра будет стоить 300 тысяч. Гланове понять - люди то номера не зря ставят других стран, все против действующего режима.

  • starco

    starco
    10 минут назад

    PAM

    Все документы фантики, многие выдаются в ламинированном виде. Экспертиза срока давности таких документов практически невозможна. Со сменой режима придет новый налоговый кодекс, отменять пошлины на ввоз. Нормальный автомобиль 2 литра будет стоить 300 тысяч. Гланове понять - люди то номера не зря ставят других стран, все против действующего режима.



    Отсыпьте, а? Борцы с режЫмом, угу... Нищеброды, которые не могут себе позволить "Лексус" в салоне купить - так правильнее.

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