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сегодня, 12:25 3

Благовещенская таможня перевыполнила план по доходу в федеральную казну

Благовещенская таможня перевыполнила план по доходу в федеральную казну

Благовещенская таможня за 2 месяца 2018 года перечислила в федеральный бюджет 712 миллионов рублей. Таким образом, ведомство уже на треть перевыполнило квартальный план по поступлениям в казну почти на 130 %. Это на 82% больше аналогичного периода 2017 года.

Квартальный план Дальневосточного таможенного управления для благовещенского ведомства был 550 миллионов рублей, в итоге собрать удалось 712 миллионов. Переплата составила более 161 миллиона рублей таможенных платежей, пошлин, акцизов и сборов.

В общей сложности средства для федеральной казны собраны за счет налога на добавленную стоимость – более 350,4 миллиона рублей (49,2 %), сборов и иных платежей – более 187,4 миллиона рублей (26,3 %), ввозной пошлины (пошлина при импорте) – более 114 миллионов рублей (16 %) и вывозной пошлины (пошлина при экспорте) – более 60 миллионов рублей (8,4 %).

Почти все платежи взимались благовещенским таможенным постом. Таможенные платежи платят участники внешнеэкономической деятельности на декларированный товар, который пересекает границу в обоих направлениях. Исключение составляют товары, которые предназначены для территорий опережающего социально-экономического развития.

Рост федеральных отчислений с начала 2018 года произошел за счет ввоза платежеемких товаров – спецтехники, которую торопятся завести с китайской стороны, пока работает грузовая понтонная переправа. Каждый год весной приходится делать вынужденный перерыв в работе пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ из-за ледохода и остановки навигации. В 2018 году экспорт и импорт грузов будет, ориентировочно, затруднен в течение месяца – с начала апреля по начало мая.

Благовещенская таможня является структурным подразделением Дальневосточного таможенного управления. Ей подчиняются пять таможенных постов: Благовещенский, Поярковский, Якутский, Нерюнгринский, а также Благовещенский аэропорт. По подчиненной площади территорий благовещенская таможня является крупнейшей не только в России, но и в мире, сообщает пресс-служба ведомства.

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#таможня #торговля #финансы #экономика

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Комментарии
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  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    1 час назад

    Благовещенская таможня является структурным подразделением Дальневосточного таможенного управления. Ей подчиняются пять таможенных постов: Благовещенский, Поярковский, Якутский, Нерюнгринский, а также Благовещенский аэропорт. По подчиненной площади территорий благовещенская таможня является крупнейшей не только в России, но и в мире, сообщает пресс-служба ведомства.

    в переди планеты всей )))

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Все это приятно слышать, но нам то, что с того?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Жаль что не в местную казну

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