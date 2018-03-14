На амурской трассе из-за снегопада машина попала в снежный плен
Ночью в среду, 14 марта, автомобиль Toyota FunCargo застрял в снегу на трассе. Происшествие случилось на границе Тамбовского и Константиновского районов в девяти километрах от села Верхний Уртуй. Самостоятельно выбраться из снежного плена водитель не смог.
В 05:38 начальник пожарного поста села Муравьевка Тамбовского района Михаил Компанец получил сообщение о том, что застрявшему на дороге водителю требуется помощь. Пожарный сразу выехал на место происшествия на спецавтомобиле.
Как оказалось, водитель такси на автомобиле Toyota FunCargo направлялся по навигатору из Благовещенска в село Верхний Уртуй. Из-за сильного снегопада, прошедшего этой ночью, мужчина не смог проехать по дороге и застрял в снегу.
Прибыв на место, начальник пожарного поста хотел вызволить автомобиль из снега с помощью аварийного троса, но оказалось, что на такси нет цепляющего крючка. Тогда Компанец решил откопать машину с помощью лопаты. На это понадобилось полчаса. После освобождения транспорт вернулся в Благовещенск, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.
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