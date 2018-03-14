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сегодня, 11:48 1

Озвучена стоимость путевок для детей Благовещенска в летние лагеря

Озвучена стоимость путевок для детей Благовещенска в летние лагеря
Фото: amur.info

Оздоровительная комиссия Благовещенска определила сроки начала летней оздоровительной кампании и стоимость путевок в пришкольные и загородные лагеря. Об этом сообщила начальник городского управления образования Элина Поцелуева.

Элина Поцелуева рассказала, что в лагерях дневного пребывания планируется оздоровить более 1300 детей.

Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей организуют на базе 19 общеобразовательных организаций. Первая смена пройдет в гимназиях № 1, 25; лицеях № 6, 11, школах № 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28.

Вторая смена – в семи общеобразовательных организациях: Алексеевская гимназия; школы № 10,12,13,14,16; лицей № 11.

Пришкольные лагеря станут работать с 08:00 до 17:30. Питание будет 3-разовым, продолжительность смены – 21 день. Первая смена начнется 6 июня. В связи с проведением государственной итоговой аттестации в отдельных школах первая смена продлится до 16 июля, вторая смена – с 5 июля до 15 августа.

Стоимость путевки в пришкольные лагеря в основном сохранится на уровне прошлого года и составит от 13 300 до 15 300 рублей, в зависимости от возраста ребенка и желания посещать бассейн.

Размер возмещения части оплаты стоимости путевки родителям, как и в прошлом году, составит 4 242 рубля.

Около 2 400 детей планируется оздоровить этим летом в загородных лагерях. Стоимость путевки в оздоровительный лагерь «Огонек» составит 27 745 рублей, в ДОЛ им. Ю.А. Гагарина – 25 000 рублей. Размер частичной оплаты стоимости путевок в загородные лагеря работающим гражданам сохранится на уровне прошлого года и составит 6 400 рублей.

Смены в лагере «Огонек» будут проходить по следующему графику: 1 смена: 08.06.2018-28.06.2018; 2 смена: 01.07.2018-21.07.2018; 3 смена: 24.07.2018-13.08.2018.

Смены в лагере им. Ю.А.Гагарина: 1 смена: 04.06.2018-24.06.2018; 2 смена: 26.06.2018-16.07.2018; 3 смена: 18.07.2018- 07.08.2018; 4 смена: 09.08.2018 – 22.08.2018.

На возмещение части оплаты стоимости путевки для детей работающих граждан в оздоровительные лагеря из городского бюджета выделено 6 миллионов рублей, из областного – около 7,8 миллиона рублей. На проведение профильных смен из городского бюджета направлен 1 миллион рублей.

Кроме того, будут приняты дополнительные меры по организации летнего отдыха детей. Это: организация площадок при школах, дворах, центрах – 40 площадок с охватом 3500 детей.

На базе общеобразовательных учреждений планируется проведение 47 профильных смен различной направленности (экологическая, физкультурно-оздоровительная, робототехника, творческая, эстетическая).

Элина Поцелуева также проинформировала, что 18 марта на базе 20 общеобразовательных организаций пройдет презентация летнего отдыха детей, будут заключаться договоры с родителями на организацию отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерях, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#дети #отдых #финансы #школа

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Ну,бассейн в жару- роскошь...

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