Амурская область помогла Якутии сеном

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14 марта из Амурской области в Якутию отправились машины с сеном, острый дефицит в котором испытывает соседняя республика. Первые поставки предназначены для сельхозпредприятий Хангаласского улуса Якутии. Излишками грубых кормов поделились три района Приамурья.

«На днях рабочая группа из Усть-Алданского и Хангаласского улусов Якутии встретилась с коллегами из Амурской области. Выразили готовность поставить излишки сена кормозаготовители Зейского, Бурейского и Серышевского районов области. Они готовы предоставить до 500 тонн кормов», — говорится на сайте агентства news.ykt.ru со ссылкой на постпредство Якутии по ДФО в Хабаровске.

По данным минсельхоза республики, помимо Хангаласского улуса, в который уже отправилось амурское сено, нуждаются в грубых кормах также в хозяйствах Якутска, Намского и Усть-Алданского улусов.

На сайте министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии сказано, что на подкормке в хозяйствах республики стоят 72 тысячи лошадей. Для обеспечения животных кормами не хватает около 1 500 тонн сена. Есть договоренность, что почти половину дефицита помогут закрыть хозяйства Магаданской области, говорится на сайте ведомства.