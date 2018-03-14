Преподаватели амурских вузов радуются повышению зарплат

Высшие учебные заведения Амурской области выполнили план по повышению заработной платы преподавателям. В соответствии с майскими указами президента России постоянная составляющая заработной платы сотрудников повысилась на 4 процента.

Согласно «дорожной карте» – плану развития отрасли, – с начала 2018 года за счет стимулирующих выплат и премий зарплата преподавателей поднялась до 200 процентов от средней заработной платы по региону.

Эту информацию подтвердили во всех вузах Приамурья: в Благовещенском педагогическом университете, Дальневосточном государственном аграрном университете, Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Рокоссовского, Амурском государственном университете и Амурской государственной медицинской академии.

«Заработную плату проиндексировали с 1 января 2018 года. Оклады увеличились на 4 процента, также вырос минимальный размер оплаты труда», – прокомментировала ректор БГПУ Вера Щекина.

«У нас преподаватели стали жить лучше, – отмечает преподаватель Благовещенского педуниверситета, пожелавший остаться неназванным. – Учебная, воспитательная, научная и общественная деятельность переводятся в баллы, а затем пересчитываются в прибавку к заработной плате. Система рейтингов существует давно, но с начала года мы почувствовали, что эти выплаты стали по-настоящему стимулирующими».

«Проблем с зарплатой нет – это объективная реальность. Увеличилась как постоянная составляющая заработной платы, так и различные выплаты. С начала этого года зарплата преподавателей нашего вуза достигла 200 процентов до средней по региону за счет федеральных и внебюджетных средств», – сообщил ректор Дальневосточного ГАУ Павел Тихончук.

В вузах положительно оценивают рост зарплат, однако есть вопросы. Так, преподаватель Амурской государственной медицинской академии на условиях анонимности рассказал Амур.инфо о том, что размер надбавок каждый месяц начисляется по-разному, и это создает некоторое ощущение непредсказуемости.

«С января по август 2017 года мы получали оклад и стандартные надбавки – то есть обычную низкую зарплату. С сентября того же года появилась прибавка в виде премии. В расчетках эта графа так и обозначается – премиальная надбавка. С начала 2018 года оклад в соответствии с майскими указами президента повысили на 4 процента. В этом году мы продолжаем получать премии к зарплате, причем размер премий превышает размер зарплаты. Получается такая лотерея – никогда точно не знаешь, сколько получишь за месяц. Нагрузка не меняется, но размер премии разнится. Непонятен принцип формирования надбавки», – рассказал собеседник информагентства.

По словам преподавателя, выплата премий к зарплате не гарантирована. Педагог не исключает, что доплата может исчезнуть так же внезапно и необъяснимо, как она появилась.

РБК со ссылкой на экспертов сообщает о том, что задача отчитаться о выполнении майских указов по повышению зарплат была поставлена перед регионами в связи с приближающимися президентскими выборами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию: «Рост зарплат – это не сиюминутный процесс, как вы знаете, это первое. Существуют решения, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних нескольких лет, это второе».

По информации Минтруда, рост зарплат бюджетникам продолжится. В Минтруда подтвердили, что рост зарплат бюджетников в январе-феврале текущего года связан с выполнением майских указов президента.