В Приамурье люди сами поставили на колеса опрокинувшийся микроавтобус (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео. На трассе люди своими силами сумели поставить на колеса опрокинувшийся микроавтобус. В подписи к ролику говорится, что это произошло возле села Тамбовка Тамбовского района.

Информацию о происшествии ИА «Амур.инфо» также подтвердил очевидец Сергей. Он рассказал, что ДТП случилось 14 марта. Пострадали ли в аварии люди, собеседнику неизвестно.

В управлении ГИБДД по Амурской области информагентству сообщили, что за 14 марта, по состоянию на 10:45, ДТП в регионе с пострадавшими не зафиксировано.

Видео: instagram.com/blag_dtp