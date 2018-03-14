Германская компания будет покупать гелий Амурского ГПЗ
Германская компания Linde подписала договор купли-продажи с ООО «Газпром экспорт» о покупке гелия, который будут производить на Амурском газоперерабатывающем заводе в Свободном. Об этом сообщается на сайте компании.
«В соответствии с соглашением "Линде" станет покупателем значительных объемов гелия с нового производственного объекта в городе Свободный в окрестностях города Благовещенска. Завод планируется ввести в эксплуатацию параллельно с запуском потока природного газа, добытого на Чаяндинском месторождении», – указано в пресс-релизе компании.
Ожидается, что поставки начнутся с 2021 года.
В 2017 финансовом году группа компаний Linde получила доход в размере 17,133 миллиарда евро, что сделало ее одной из ведущих компаний в области газификации и инжиниринга в мире.
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