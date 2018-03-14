Алиментщицу в Зейском районе будут судить за оскорбление пристава

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В суд передано уголовное дело в отношении жительницы Зейского района – неплательщицы алиментов, оскорблявшей судебных приставов при исполнении. В отдел представителей власти ее доставили принудительно за неоднократное игнорирование вызовов.

По обвиняемой уже есть решение суда, по которому она обязана выплачивать алименты на содержание троих детей, один из которых находится в доме-интернате. 32-летняя неплательщица лишена родительских прав, у нее уже есть судимость за уклонение от уплаты алиментов на детей по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Когда после неоднократных игнорирований вызовов к судебному приставу ее принудительно доставили в отдел ведомства по Зейскому району, она начала нецензурно выражаться и оскорблять судебного пристава-исполнителя. Когда в ситуацию попыталась вмешаться начальник отдела – старший судебный пристав, то порция нецензурной брани досталась и ей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Наказание по ней предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело в отношении алиментщицы направлено в суд, говорится на сайте ведомства.