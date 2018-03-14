«Зайчик» и «Нежданчик» – Минобороны ищет названия для нового сверхоружия: обзор прессы

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Правоохранителей каких городов привлекли к уголовной ответственности; кого в Приамурье рождается больше – девочек или мальчиков; какие лифты могут появиться в России. О чем пишут газеты, рассказывает обозреватель прессы, ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Для начала об обыденном, забубенном, привычном и наскучившем. Нет-нет, я не о выборах. Я о другом. О том, что в Москве по делу о взяточничестве взят под стражу начальник МУРа (я все-таки поясню: Московского уголовного розыска) генерал-майор Трутнев.

В другой статье этой же газеты рассказывается о привлечении к уголовной ответственности начальника омского регионального отделения Интерпола Трущелева. Намошенничал в особо крупном размере. Вот такие у нас охранители права. Давайте посмотрим, о чем еще в главной газете страны.

Также в номере

Еще в «Российской газете» пишут о том, что Минобороны объявил о финале конкурса по выбору названий для нового сверхоружия. Имя требуется новому лазерному комплексу, ядерной крылатой ракете и беспилотному подводному аппарату, способному (впрочем, на что он способен – военная тайна). Среди предпочтительных для лазера названы «Зайчик» и «Офтальмолог». Для ракеты – «Нежданчик» и «Сталин» (вот уж совершенно неожиданно, да?). Ну а в вариантах названия подводного аппарата я ничего примечательного не нашел. Если что, прочтите сами.

Напишут же такое

Об оружии и названиях пишет сегодня и еженедельник «АиФ». Там о варианте, который предложил помощник президента страны Сурков. Не написано, чему именно он предложил дать имя Гиви. Но не потому, что он ценит культуру Грузии – иначе бы можно было поиграть массой вариантов, а потому, что «есть такой герой Донбасса». Всё-таки не просто умные, а даже загадочные люди окружают нашего президента. Не находите?

А еще на этой же странице вы узнаете, как попасть на работу в администрацию президента. Но и до чтения этой заметки вы уже знаете, что необходимы как минимум два условия (читай выше).

Вам статья

Какими еще заметками примечателен сегодня «АиФ»? Я обращу ваше внимание на публикацию постоянного обозревателя газеты Костикова о том, что в России всё больше ртов и всё меньше рабочих рук. В этой статье рассказано, в том числе, и о том, как в одном из районов местные власти за участие в голосовании предложили жителям бесплатные талоны в баню.

Ну и еще присмотритесь к публикации о возможности появления в стране платных лифтов. Я так думаю, что если появляются статьи, то появятся и лифты.

И произнеся мысленно: «Нда-а», перехожу к другой газете.

Летят утки

Берем в руки «Комсомольскую правду». Кто-то, наверное, в первую очередь прочтет рассуждения Максима Галкина о том, кто главный в его семье – он или Пугачева. Кто-то сразу же начнет конспектировать высказывания президента Путина на встрече с работниками сельского хозяйства. А я сразу начал читать про аморалку в Кремле. Но речь не о сегодняшнем дне – сегодня всё это дело называется «харассментом». Я о временах Сталина, когда главным прелюбодеем страны считался Авель Енукидзе, превративший Кремль в логово разврата. Почитал. Почесал затылок. На первый взгляд – о разврате. На второй – о том, какие плохие люди были большевики. Почему-то подумал о предстоящих выборах…

На посошок

Завершу обзор «Моей Мадонной» – должно же хотя бы в обзоре быть что-то прозрачное и светлое. Так вот, здесь пишут о семейном счастье (читайте статью «Мелодия семьи» и интервью со старшим тренером по хоккею ДЮСШ №3 Евгением Кисловым). О том, что – как это ни странно – малыши в Приамурье появляются чаще всего именно в марте и именно по вторникам.

О том, что девочек в Приамурье рождается больше, чем мальчиков (хорошо нам, мальчикам!). О том, что среди женских имен можно встретить такие, как Весна, Ассоль, Эстер, Божена и Агриппина.

А еще о том, что губернатор Амурской области Александр Козлов оказался на призовом месте в медиарейтинге губернаторов. Мои искренние поздравления.