Музейные работники Приамурья собрались на первый съезд

В среду, 14 марта, в 10 часов в Амурском областном краеведческом музее имени Новикова-Даурского начал работу I Съезд музеев Амурской области. Подано около 70 заявок от ведомственных, общественных, муниципальных и других музеев.

Мероприятие посвящено 160-летию образования Амурской области. На съезде планируется создать областной союз музеев, с помощью которого сформируют единое музейное пространство. Организаторы надеются на развитие партнерства между музеями. Участники съезда рассмотрят вопросы, связанные с музейной деятельностью на современном этапе в целом; интеграцией амурских музеев в областное музейное сообщество; возможностями музеев для решения задач патриотического воспитания молодежи.

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Василий Кленин