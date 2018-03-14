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Музейные работники Приамурья собрались на первый съезд

Музейные работники Приамурья собрались на первый съезд

В среду, 14 марта, в 10 часов в Амурском областном краеведческом музее имени Новикова-Даурского начал работу I Съезд музеев Амурской области. Подано около 70 заявок от ведомственных, общественных, муниципальных и других музеев.

Мероприятие посвящено 160-летию образования Амурской области. На съезде планируется создать областной союз музеев, с помощью которого сформируют единое музейное пространство. Организаторы надеются на развитие партнерства между музеями.

Участники съезда рассмотрят вопросы, связанные с музейной деятельностью на современном этапе в целом; интеграцией амурских музеев в областное музейное сообщество; возможностями музеев для решения задач патриотического воспитания молодежи.

Просмотров всего: 304

#культура #память

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    1 час назад

    14 марта 2018 года - первый съезд музеев Амурской области.

    Ровно 120 лет назад - с 13 по 15 марта 1898 года - первый съезд РСДРП...

    Совпадение? Не думаю!

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Василий Кленин

    14 марта 2018 года - первый съезд музеев Амурской области. Ровно 120 лет назад - с 13 по 15 марта 1898 года - первый съезд РСДРП... Совпадение? Не думаю!



    явно что-то замышляют!

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    1 час назад

    Nabivachev

    явно что-то замышляют!



    А еще прикрываются 160-летием Амурской области))

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Василий Кленин

    Nabivachev

    явно что-то замышляют!



    А еще прикрываются 160-летием Амурской области))





    На съезде планируется создать областной союз музеев



    Объединяются!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    54 минуты назад

    Не совсем поняла, почему вновь создается Союз музеев Амурской области, ведь такой, на моей памяти уже был? Заглянула для верности в интернет, увидела, что ранее выходило даже такое издание: «Жизнь амурских музеев»: издание Союза музеев Амурской области (!). - Благовещенск: Амурский обл. краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского, 2005. А одним из издателей информационного вестника «Амурский краевед» тоже был Союз музеев Амурской области (!) – так указано на обложке! Почему снова создается Союз музеев? Кто-то объяснит? Сначала создают, потом ликвидируют, а потом устраивают снова 1-й съезд ?

    Кстати, а «Амурское областное общество краеведов» в нашей области действует, таковое, судя по сведениям в интернете тоже было!

  • Легол(В)ася

    Легол(В)ася
    13 минут назад

    Съезд музейных работников перед выборами? Это политическая акция! Голосуйте за Кириллова! https://vk.com/bal_blg

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