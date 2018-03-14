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В Свободном с балкона выпала женщина: пострадавшая скончалась

В Свободном с балкона выпала женщина: пострадавшая скончалась
Фото: tvc.ru

Обновлено: 10:22

13 марта в Свободном произошло несчастье: с балкона выпала женщина, получив травмы. Пострадавшую доставили в больницу.

По информации очевидцев, инцидент произошел около 15:00 по адресу: улица Орджоникидзе, 4. Балкон, с которого выпала женщина, находится на пятом этаже.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение о происшествии поступило в полицию из больницы около 16:00. Пострадавшая – 1985 года рождения.

Позже в ведомстве сообщили, что женщина умерла. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Просмотров всего: 878

#происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Владимир 5

    Владимир 5
    8 минут назад

    Евгений Монах (писатель такой 90-х) называл такие случаи - унесенные ветром.... Полет синева простор ... Чому я не сокол чому не летаю ? Чому сижу и по клаве долбаю

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