Циклон принес в Благовещенск снег (фото)

14 марта в Благовещенске выпал мокрый снег. Осадки в столицу Приамурья принес юго-западный циклон. На дорогах города с утра наблюдаются небольшие транспортные заторы.

«Облачность циклона накрывала южные, центральные и восточные районы. В этих районах местами прошел снег различной интенсивности», – рассказали ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.

Дежурный метеоролог пояснила, что количество осадков, выпавших в Благовещенске за ночь 14 марта, составило 1 миллиметр.

По словам метеоролога, снегопад в областном центре возможен и в течение сегодняшнего дня. К вечеру ожидается прояснение. На следующий день, 15 марта, в городе ожидается солнечная погода, но будет ветрено.

МКП «ГСТК» проводит работы по очистке дорог от снега. Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, снегопад в областном центре начался около 01:00 14 марта. Оперативно на уборку улиц было направлено 25 единиц техники. До 05:00 велись работы по очистке от снега проезжей части и тротуаров. С 05:30 дорожники приступили к подсыпке перекрестков и подъемов-спусков.

Работы продолжаются. Сегодня днем ГСТК проведет очистку тротуаров по магистральным улицам Ленина, Калинина, Красноармейской, Зейской, 50-летия Октября, Амурской и Мухина. По этим улицам и в микрорайоне выполняют механизированное подметание тротуаров.

Продолжается подсыпка противогололедными материалами спусков-подъемов, перекрестков и пешеходных переходов. Кроме того, дорожная служба проводит профилирование гравийных дорог в районе Тайваня, в селе Белогорье, а также расконсервацию ливневых колодцев по утвержденному графику.

Днем на улицах города задействовано 39 единиц техники и более 40 дорожных рабочих.