Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:13 0

Падает мартовский снег: прогноз погоды в Амурской области на 14 марта

Падает мартовский снег: прогноз погоды в Амурской области на 14 марта
Фото: tipografiya-zvezda.ru

14 марта, в среду, в Амурской области переменно облачно, местами идет слабый и умеренный снег. Скорость северного, северо-западного ветра составляет 2-7, местами – 12-17 метров в секунду.

Уличные термометры покажут минус 1-6 градусов. на севере – до минус 15.

В Благовещенске переменная облачность, слабый снег. Ветер дует с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура не опустится ниже минус 2 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Местами на дорогах области местами снежный накат, гололедица.

Просмотров всего: 381

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Циклон принес в Благовещенск снег (фото)
Общество 1

В Приамурье ожидается сильный ветер: прогноз погоды на 14 марта
Общество

Авиарейс Владивосток – Благовещенск задерживается из-за тумана

Общество 1

Потеплеет до плюс 2 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 13 марта