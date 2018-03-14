Падает мартовский снег: прогноз погоды в Амурской области на 14 марта

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14 марта, в среду, в Амурской области переменно облачно, местами идет слабый и умеренный снег. Скорость северного, северо-западного ветра составляет 2-7, местами – 12-17 метров в секунду.

Уличные термометры покажут минус 1-6 градусов. на севере – до минус 15.

В Благовещенске переменная облачность, слабый снег. Ветер дует с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура не опустится ниже минус 2 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Местами на дорогах области местами снежный накат, гололедица.