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сегодня, 10:11 2

В Приамурье разыскивают высокого северянина

В Приамурье разыскивают высокого северянина
Фото: 28.мвд.рф

В Амурской области полиция разыскивает 40-летнего жителя Селемджинского района. Он ушел из дома в поселке Экимчан Селемджинского района 24 февраля 2018 года, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Пропавшего зовут Низовцев Михаил Юрьевич.

Михаил Низовцев худощавого телосложения, ростом около 180 сантиметров, волосы темные, нос заостренный с горбинкой. Был одет в черную куртку с капюшоном с опушкой из меха, черную вязаную шапку, синие зимние кроссовки с полосками белого и красного цвета по бокам.

Поисками пропавшего занимается МО МВД России «Мазановский». Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (41646) 2-12-19, и 8-914-391-78-13.

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#происшествия

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    24 минуты назад

    в заголовке забыли написать что и остроносого к тому же, ну

  • Oleg_146

    Oleg_146
    23 минуты назад

    Обычный рост для мужика.

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