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14марта
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сегодня, 07:47 1

«Почта России» будет бороться с воровством в своих подразделениях

«Почта России» разработала программу, направленную на снижение воровства в подразделениях предприятия. Об этом сообщил гендиректор Николай Подгузов. По его словам, разработанные меры позволят «существенно минимизировать такого рода инциденты» уже в 2018 году.

«Программа … борьбы с воровством на предприятии принята. Мы ее внедрим и добьемся результатов», — подчеркнул глава «Почты России», отметив, что первоочередная задача в рамках этой программы — не оставлять такие преступления безнаказанными.

Как сообщает РБК, ранее «Почта России» была вовлечена в ряд разбирательств, касающихся воровства. Так, в феврале в Казани были задержаны шесть сотрудников логистического центра «Почты», которые вытаскивали из посылок планшетные компьютеры и смартфоны, после чего продавали их. Причиненный ущерб составил около 2 миллионов рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

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#связь #технологии

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    8 минут назад

    А почему только почта? Назовите хоть одно подразделение, где нет воровства. Эта зараза поразила Россию подобно СПИДу, только передаётся через не чистые ручонки.

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