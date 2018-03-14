«Почта России» будет бороться с воровством в своих подразделениях

«Почта России» разработала программу, направленную на снижение воровства в подразделениях предприятия. Об этом сообщил гендиректор Николай Подгузов. По его словам, разработанные меры позволят «существенно минимизировать такого рода инциденты» уже в 2018 году.

«Программа … борьбы с воровством на предприятии принята. Мы ее внедрим и добьемся результатов», — подчеркнул глава «Почты России», отметив, что первоочередная задача в рамках этой программы — не оставлять такие преступления безнаказанными.

Как сообщает РБК, ранее «Почта России» была вовлечена в ряд разбирательств, касающихся воровства. Так, в феврале в Казани были задержаны шесть сотрудников логистического центра «Почты», которые вытаскивали из посылок планшетные компьютеры и смартфоны, после чего продавали их. Причиненный ущерб составил около 2 миллионов рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).